СМИ сообщили о деталях испытаний российского оружия против спутников
Россия 15 ноября испытала отечественную систему противоракетной и противокосмической обороны, согласно характеристикам пуска, могла быть испытана противоракета «Нудоль». Возможно, это вооружение получило обозначение С-550, пишут Известия.
В понедельник была успешно испытана российская противоракета, которая уничтожила спутник-мишень — максимально близкую к реальной цель, отмечает РИА ФАН.
«Можно с большой вероятностью утверждать, что 15 ноября была испытана именно разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы (ОКР) "Нудоль". Об этом говорят опубликованные точка запуска, параметры перехвата спутника и ряд других показателей», — рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
По его словам, испытания показали высокую степень готовности системы.
Опытно-конструкторская работа с обозначением «Нудоль» с 2011 года упоминается в годовых отчетах предприятий концерна «Алмаз-Антей». Согласно данным отслеживающих космические запуски ресурсов, первые успешные испытания противоракетной системы прошли в ноябре 2015 года. Всего насчитывается около десяти запусков «Нудоля» с космодрома Плесецк.
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