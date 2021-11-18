СМИ сообщили о деталях испытаний российского оружия против спутников

В понедельник была успешно испытана российская противоракета, которая уничтожила спутник-мишень — максимально близкую к реальной цель, отмечает РИА ФАН.

«Можно с большой вероятностью утверждать, что 15 ноября была испытана именно разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы (ОКР) "Нудоль". Об этом говорят опубликованные точка запуска, параметры перехвата спутника и ряд других показателей», — рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, испытания показали высокую степень готовности системы.

Опытно-конструкторская работа с обозначением «Нудоль» с 2011 года упоминается в годовых отчетах предприятий концерна «Алмаз-Антей». Согласно данным отслеживающих космические запуски ресурсов, первые успешные испытания противоракетной системы прошли в ноябре 2015 года. Всего насчитывается около десяти запусков «Нудоля» с космодрома Плесецк.

