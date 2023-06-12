СМИ: Солдаты ВСУ заполнили все лечебные учреждения Запорожья

Практически все лечебные учреждения подконтрольного Украине города Запорожье были заполнены солдатами украинских Вооружённых сил (ВСУ) за последние 4 дня, сообщает Telegram-канал «Неофициальный Безсонов».

По данным канала, только в пятую городскую больницу доставили около 1500 раненых украинских военнослужащих. Также отмечается активное перемещение эвакуаторов в количестве 200-300 единиц.

Кроме того, канал сообщает об активизации работы Службы безопасности Украины (СБУ) в Константиновке и Краматорске, где в День России планируется провести показательную чистку и задержать всех, кто причастен к прошедшему в мае 2014 года референдуму о независимости Донбасса.

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