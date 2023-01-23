СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение численности и изменение военно-административного деления страны. В частности, стало известно о создании Московского и Ленинградского военного округов.

В связи с этим военный эксперт Алексей Леонков сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что создание Московского и Ленинградского военного округов объясняется особой стратегической важностью регионов и нахождением в них центров управления гражданской и военной инфраструктурой.

