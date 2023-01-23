СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов

Глава Минобороны Сергей Шойгу сменил двух командующих военных округов в РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ, а Западный военный округ вместо него возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили подготовку группировки войск

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение численности и изменение военно-административного деления страны. В частности, стало известно о создании Московского и Ленинградского военного округов.

В связи с этим военный эксперт Алексей Леонков сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что создание Московского и Ленинградского военного округов объясняется особой стратегической важностью регионов и нахождением в них центров управления гражданской и военной инфраструктурой.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФСергей Шойгу
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