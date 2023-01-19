Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили подготовку группировки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщило российское военное ведомство.

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Отмечается, что в ходе разговора министры обсудили комплекс мер стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки войск.

Ранее, 12 января, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков в ходе поездки в Белоруссию заслушал доклады о боевом слаживании региональной группировки войск, отмечает RT. Также он проверил условия размещения и быта воинских подразделений России, пообщался с военными и убедился в высоком качестве подготовки личного состава.

Как отмечал белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Украина начала проводить в Белоруссии разведку боем, в результате чего на территорию страны упала украинская ракета комплекса С-300. По его словам, Киев хочет втянуть Минск в украинский конфликт, чтобы отвлечь внимание России с других направлений.

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ФОТО: Минобороны РФ
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