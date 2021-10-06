СМИ: Шойгу наказал военных из-за венчания Романовых

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что по факту выделения военнослужащих роты почётного караула для частного мероприятия, было проведено служебное разбирательство. Источник отметил, что подобные решение регламентируются нормативными правовыми актами Минобороны.

Ранее в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга обвенчались потомок династии Романовых Георгий Романов и его супруга, итальянка Ребекка Беттарини, которая приняла православие.

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ТЕГИ:НаказаниеСергей ШойгуМинобороны РФ
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