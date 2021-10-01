Потомок династии Романовых и его супруга обвенчались в Санкт-Петербурге

Потомок династии Романовых Георгий Романов и его супруга, итальянка Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Брак Романова и Беттарини был зарегистрирован в Московском ЗАГСе. Перед венчанием супруга великого князя приняла православие.

В числе гостей на церемонии присутствовали Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, принц Филипп Лихтенштейнский и другие.

Ранее королева Великобритании Елизавета II запустила производство собственной марки джина. Алкогольный напиток, который изготавливается на винокурне в королевском поместье в Норфолке, получил название Sandringham Celebration Gin.

