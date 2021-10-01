Потомок династии Романовых и его супруга обвенчались в Санкт-Петербурге
Потомок династии Романовых Георгий Романов и его супруга, итальянка Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.
Брак Романова и Беттарини был зарегистрирован в Московском ЗАГСе. Перед венчанием супруга великого князя приняла православие.
В числе гостей на церемонии присутствовали Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, принц Филипп Лихтенштейнский и другие.
Ранее королева Великобритании Елизавета II запустила производство собственной марки джина. Алкогольный напиток, который изготавливается на винокурне в королевском поместье в Норфолке, получил название Sandringham Celebration Gin.
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