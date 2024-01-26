Шойгу: Россия в разы нарастила выпуск основных видов вооружения

Россия в несколько раз увеличила выпуск основных средств вооружения и боевых припасов в 2023 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Единого дня приёмки военной продукции.

По его словам, достижению таких показателей способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. В частности, на целом ряде предприятий введены в строй новые цеха, линии и участки, обеспеченные высокотехнологичным оборудованием.

Кроме того, ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса перешли на круглосуточный режим работы. По словам главы Минобороны, это потребовало привлечения значительного числа дополнительных квалифицированных сотрудников. «Все это самым благоприятным образом сказывается на повышении престижа рабочих профессий», - цитирует Шойгу Telegram-канал «Радиоточка НСН».

