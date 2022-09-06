СМИ: Россия закупит у КНДР ракеты малой и средней дальности

Как отмечает издание, РФ закупит у КНДР ракеты малой и средней дальности, а также «другое оборудование». Подробности о сроках и объемах поставок оружия не приводятся.

В свою очередь, Associated Press со ссылкой на близкие к американской разведке источники сообщает, что Россия «в скором будущем» приобретет у Северной Кореи артиллерийские системы. Детали сделки так же не уточняются.

При этом агентство указывает, что Москва обратилась к Пхеньяну якобы из-за технических проблем с беспилотниками, ранее купленными в Иране.

