СМИ: Россия является страной с самой массовой артиллерией в мире

По данным издания, у страны также налажены поставки боеприпасов. У российских ВС больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооруженных сил США.

Отмечается, что Москва использует комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи, таких как 2С19 «Мста-С», и более новых систем, таких как 2С33 «Мста-СМ2». России удалось наладить надежную сеть поставок и производить до 250 тысяч снарядов в месяц.

Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», собирается запустить производство порохов для 125-мм танковых снарядов «Манго» на территории Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

