СМИ: Россия впервые применила беспилотники-носители FPV-дронов

Российская армия впервые применили беспилотники-носители FPV-дронов, сообщает Forbes.

Это произошло в зоне проведения специальной военной операции. Издание пишет, что «беспилотник-матрешка», несущий другой дрон — технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей.

Длительность работы стандартного FPV-дрона составляет около 15 минут. Это может обеспечить дальность до 30 километров. Поэтому инженеры работают над созданием беспилотников-носителей, которые могут увеличить дальность FPV-дронов. В России разработали несколько моделей аппаратов для доставки ударных дронов к линии соприкосновения.

Ранее ВС РФ поразили цеха по производству новых дронов ВСУ «Паляница», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

