СМИ: Россия впервые применила беспилотники-носители FPV-дронов
Российская армия впервые применили беспилотники-носители FPV-дронов, сообщает Forbes.
Это произошло в зоне проведения специальной военной операции. Издание пишет, что «беспилотник-матрешка», несущий другой дрон — технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей.
Длительность работы стандартного FPV-дрона составляет около 15 минут. Это может обеспечить дальность до 30 километров. Поэтому инженеры работают над созданием беспилотников-носителей, которые могут увеличить дальность FPV-дронов. В России разработали несколько моделей аппаратов для доставки ударных дронов к линии соприкосновения.
Ранее ВС РФ поразили цеха по производству новых дронов ВСУ «Паляница», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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