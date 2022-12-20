СМИ: Россия развернула непобедимое оружие Путина «Авангард»
Россия приступила к активному разворачиванию новейшей боевой системы «Авангард». Она имеет репутацию непобедимого оружия Путина, сообщило издание Newsweek.
В публикации отмечается, что «Авангард» стал одной из нескольких ведущих систем вооружений, о создании которой Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Данное оружие способно развивать скорость в 27 раз выше, чем скорость звука, его невозможно перехватить.
Автор статьи напомнил, что Путин, рассказывая об «Авангарде», заявил о способности системы выполнять резкие маневры на пути к цели. Это способствует ее неуязвимости для любого оружия ПВО и ПРО.
Военные аналитики полагают, что дальность действия «Авангарда» составляет свыше 6000 километров, система способна нести ядерную либо обычную боевую нагрузку. Отмечается, что «Авангард» способен, пролетев над Антарктидой, приблизиться к континентальной части США с юга, чтобы проникнуть в систему ПРО США и нанести удар по критически важным целям при помощи ядерной боеголовки.
Ранее командующий российских Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что российская ракета «Сармат» может пролететь через Северный и Южный полюсы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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