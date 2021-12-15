СМИ: Россия поставила в США рекордное количество патронов
Несмотря на введенные санкции, в 2021 году Россия поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму $157,9 миллиона долларов, сообщает РБК.
По данным Бюро переписей США, это почти на $40 миллионов больше, чем в прошлом году. Тогда Россия поставила за океан патронов на сумму $120 миллионов.
Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком сбыта российских патронов как для гражданского, так и для спортивного оружия. Ситуация осложнились в сентябре 2021 года после введения новых санкций против нашей страны, в результате которых импорт патронов из РФ был запрещен.
При этом, как сообщает источник, американские импортеры нашли выход, оформив новые разрешения на ввоз патронов из России в промежуток между объявлением санкций (20 августа) и их вступлением в силу (7 сентября). К тому же, текущие контракты, подписанные до ввода новых ограничений, все еще продолжают действовать.
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