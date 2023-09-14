СМИ: Россия под санкциями вдвое нарастила выпуск ракет и снарядов

Ограничительные меры в отношении России провалились и не смогли помешать Москве нарастить военный потенциал для нужд спецоперации, сообщает The New York Post.

ВТО: Санкции против РФ ударят по большинству экономик мира

По данным издания, РФ успешно преодолела последствия санкций. Властям удалось наладить поставки необходимых компонентов через третьи страны, таких как Армения и Турция.

В результате сегодня Россия производит ракет и снарядов в два раза больше, чем до проведения специальной военной операции. Объемы в несколько раз превышают выпуск боеприпасов в США и Европе.

Ранее Евросоюз до марта 2024 года продлил индивидуальные санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/medvedev_telegram
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСпецоперацияРоссийская АрмияРакеты

Горячие новости

Все новости

партнеры