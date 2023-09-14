СМИ: Россия под санкциями вдвое нарастила выпуск ракет и снарядов
Ограничительные меры в отношении России провалились и не смогли помешать Москве нарастить военный потенциал для нужд спецоперации, сообщает The New York Post.
По данным издания, РФ успешно преодолела последствия санкций. Властям удалось наладить поставки необходимых компонентов через третьи страны, таких как Армения и Турция.
В результате сегодня Россия производит ракет и снарядов в два раза больше, чем до проведения специальной военной операции. Объемы в несколько раз превышают выпуск боеприпасов в США и Европе.
Ранее Евросоюз до марта 2024 года продлил индивидуальные санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru