СМИ: российских офицеров впервые осудили за неотражение нападения ВСУ
Офицеров России впервые осудили за то, что они не отразили внезапное нападение украинских военных на территорию РФ, сообщает «Коммерсант».
Речь идет об ударе со стороны Харьковской области. Как предполагается, для этого Вооруженные силы Украины использовали ракеты «Точка-У». Огонь велся по складу боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. Это произошло в апреле 2022 года. Российские военнослужащие потеряли семерых человек.
Судебное разбирательство коснулось двух офицеров. Они получили четыре года тюрьмы, полтора года из этого срока фигуранты уже отбыли, находясь под следствием. Вскоре они смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.
После выхода на свободу они могут вернуться в ВС России.
Ранее российская ПВО сбила три «Точки-У» над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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