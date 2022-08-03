СМИ: Российские войска применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград»

«Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — отметил собеседник агентства.

Винтовка эффективно сработала на дистанции до 1,5 километра, отмечает телеканал «360».

Официального подтверждения этих данных пока нет.

«Сталинград» — модульная мультикалиберная снайперская винтовка. Оружие весом 6,2 килограмма использует специальные патроны 338 Lapua Magnum, скорость стрельбы составляет 850 метров в секунду, винтовка способна поражать цели на расстоянии до 1,6 км.

