СМИ: Российские войска применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград»

Российские военные испытали в ходе спецоперации на Украине тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград» оружейника Владислава Лобаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

СМИ: Российские военные применили на Украине новейший дрон «Ласточка»

«Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — отметил собеседник агентства.

Винтовка эффективно сработала на дистанции до 1,5 километра, отмечает телеканал «360».

Официального подтверждения этих данных пока нет.

«Сталинград» — модульная мультикалиберная снайперская винтовка. Оружие весом 6,2 килограмма использует специальные патроны 338 Lapua Magnum, скорость стрельбы составляет 850 метров в секунду, винтовка способна поражать цели на расстоянии до 1,6 км.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры