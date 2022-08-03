СМИ: Российские войска применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград»
Российские военные испытали в ходе спецоперации на Украине тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград» оружейника Владислава Лобаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — отметил собеседник агентства.
Винтовка эффективно сработала на дистанции до 1,5 километра, отмечает телеканал «360».
Официального подтверждения этих данных пока нет.
«Сталинград» — модульная мультикалиберная снайперская винтовка. Оружие весом 6,2 килограмма использует специальные патроны 338 Lapua Magnum, скорость стрельбы составляет 850 метров в секунду, винтовка способна поражать цели на расстоянии до 1,6 км.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- В Пентагоне опровергли слова Шойгу об уничтожении HIMARS на Украине
- СМИ: Российские войска применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград»
- Лавров: США поездкой Пелоси пытаются доказать свою безнаказанность
- В приграничных районах Белгородской области ограничат работу школ и детсадов
- Экс-худрук МХАТ Бояков заявил о создании своего театра
- Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 11 августа
- «Дикая акция»: Захарова прокомментировала визит Пелоси на Тайвань
- Экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2»
- В МИД Китая назвали воссоединение с Тайванем «исторической неизбежностью»
- Пелоси: США не откажутся от приверженности Тайваню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru