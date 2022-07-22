СМИ: Российские военные применили на Украине новейший дрон «Ласточка»
Вооруженные силы РФ применили в ходе спецоперации на Украине новейший легкий ударный беспилотник из состава комплекса «Ласточка». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, летательные аппараты нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей украинских войск.
Источник подчеркнул, что дроны использовали кумулятивные и осколочные боеприпасы. Официальных подтверждений этой информации пока не поступило, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие применили на Украине модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью, напоминает RT.
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