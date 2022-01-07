СМИ: Российская подлодка столкнулась с британским фрегатом в 2020 году
Подводная лодка ВМФ России и британский фрегат Northumberland в 2020 году столкнулись в Атлантическом океане в 200 милях к северу от Шотландии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
По данным издания, субмарина задела трос эхолокатора фрегата ВМС Великобритании, который отслеживал ее действия. Экипажу британского судна пришлось прервать задание и вернуться в порт для ремонта.
Источник отмечает, что вероятность случайного столкновения — «миллион к одному», пишет Ura.ru.
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