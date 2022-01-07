СМИ: Российская подлодка столкнулась с британским фрегатом в 2020 году

Подводная лодка ВМФ России и британский фрегат Northumberland в 2020 году столкнулись в Атлантическом океане в 200 милях к северу от Шотландии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

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По данным издания, субмарина задела трос эхолокатора фрегата ВМС Великобритании, который отслеживал ее действия. Экипажу британского судна пришлось прервать задание и вернуться в порт для ремонта.

Источник отмечает, что вероятность случайного столкновения — «миллион к одному», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияВМСПодлодка
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