СМИ рассказали о «супероружии» России
Новое оружие России, межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», почти готово к развертыванию. Об этом пишет New York Post.
«Ракета, названная в России РС-28 "Сармат", а по классификации НАТО имеющая зловещее наименование "Сатана II", почти готова к развертыванию», — отмечает издание.
В материале указано, что в России назвали «Сармат» супероружием. Ракета из категории «сверхтяжелых» работает на жидком топливе и рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Оружие прошло необходимые испытания в апреле.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начались работы по развертыванию ракеты РС-28 «Сармат».
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