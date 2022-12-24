СМИ рассказали о «супероружии» России

Новое оружие России, межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», почти готово к развертыванию. Об этом пишет New York Post.

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«Ракета, названная в России РС-28 "Сармат", а по классификации НАТО имеющая зловещее наименование "Сатана II", почти готова к развертыванию», — отмечает издание.

В материале указано, что в России назвали «Сармат» супероружием. Ракета из категории «сверхтяжелых» работает на жидком топливе и рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Оружие прошло необходимые испытания в апреле.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начались работы по развертыванию ракеты РС-28 «Сармат».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:РоссияБаллистическая Ракета
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