Российские и китайские боевые корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях «Восток-2022»

С российской стороны в маневрах были задействованы корабль управления «Маршал Крылов»; корветы «Гремящий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»; большие десантные корабли «Ослябя», «Пересвет», «Николай Вилков»; суда вспомогательного флота. Со стороны ВМС НОАК в стрельбах участвовали эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен», судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

«По замыслу учения, российско-китайский отряд обнаружил в море тактическую группу кораблей условного противника и вступил с ними в артиллерийский бой. Для поражения надводных целей были применены универсальные корабельные артиллерийские установки», — приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Далее палубный вертолет Ка-27 морской авиации ТОФ провел разведку морского района, выявив еще один надводный корабль «противника»; по морской цели был нанесен условный ракетный удар.

