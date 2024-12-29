СМИ: Первый полк с ЗРК С-500 представляет угрозу для самолетов НАТО
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» в составе нового полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС Североатлантического альянса, сообщает Military Watch Magazine.
Журнал пишет, что формирование первого полка с новыми системами стало важным этапом в обеспечении защиты России от угроз в космическом пространстве. Отмечается, что С-500 способен поражать гораздо более быстрые цели на больших высотах, чем комплекс С-400.
ЗРК может бороться со спутниками, космическими челноками и межконтинентальными баллистическими ракетами.
С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, представитель нового поколения зенитно-ракетных систем «земля — воздух». Система обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны и радиусом поражения около 600 километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru