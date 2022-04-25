Систему С-500 запустили в серийное производство
Серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 («Прометей») стартовало. Об этом заявил генеральный директор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России», — рассказал Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».
Глава «Алмаз-Антей» указал, что С-500 поступит в войска в определенные гособоронзаказом сроки.
С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, представитель нового поколения зенитно-ракетных систем «земля — воздух». Система обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны и радиусом поражения около 600 километров.
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