Систему С-500 запустили в серийное производство

Серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 («Прометей») стартовало. Об этом заявил генеральный директор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Индия и Китай могут стать первыми покупателями российских систем С-500

«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России», — рассказал Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».

Глава «Алмаз-Антей» указал, что С-500 поступит в войска в определенные гособоронзаказом сроки.

С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, представитель нового поколения зенитно-ракетных систем «земля — воздух». Система обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны и радиусом поражения около 600 километров.

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ФОТО: С-500 «Прометей»
ТЕГИ:ВооружениеПВО
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