СМИ: Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет

После отправки нескольких тысяч переносных ракетных комплексов Javelin и ракет Stinger на Украину Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет. Об этом сообщает американское издание Politico.

По данным источника, сейчас между министерством обороны США и производителями существует несколько препятствий, не позволяющих быстро увеличить производство ракет. Так, сотни небольших поставщиков работают над поиском компонентов, необходимых для их создания.

Перед началом инвестирования в повышение производственных мощностей компании также ожидают обеспечения финансирования. Отмечается, что это вызвано опасениями о том, что инвестиции в редкоземельные материалы и производственный потенциал не будут окупаться.

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К тому же в Пентагоне рассматривают возможность задействования закона об оборонном производстве для ускорения пополнения запасов вооружения. При этом представитель ведомства Джессика Максвелл рассказала, что пока решений на этот счет не принималось.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что жителей Великобритании ужаснуло признание министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что у Лондона заканчиваются противотанковые установки.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:РакетыОружиеСШАПентагон
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