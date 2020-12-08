СМИ: новейший британский авианосец сломался из-за воды
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales отправили на ремонт из-за попадания воды в машинное отделение, сообщает Sun со ссылкой на источник.
Инцидент произошел из-за прорыва труб в системе пожаротушения, после чего машинное отделение было затоплено морской водой. После этого судно не смогло принять участие в учениях с США. На ремонте авианосец будет находиться до весны 2021 года. Работы обойдутся в миллионы фунтов стерлингов.
Стоимость HMS Prince of Wales составляет 3,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Напомним, на ремонт и восстановление после пожара российского авианосца «Адмирал Кузнецов» необходимо до 350 млн рублей.
Напомним, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря 2019 года. В результате ЧП два человека погибли, 14 пострадали. Корабль отправили на ремонт.
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