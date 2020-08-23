Стала известна цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей», — цитирует Рахманова Газета.ru.

Отмечается при этом, что огонь не распространился на «что-то существенное» на корабле.

Напомним, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря 2019 года. В результате ЧП два человека погибли, 14 пострадали. Корабль отправили на ремонт.

