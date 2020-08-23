Стала известна цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

До 350 млн рублей необходимо на ремонт и восстановление после пожара российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Такую сумму назвал ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей», — цитирует Рахманова Газета.ru.

Отмечается при этом, что огонь не распространился на «что-то существенное» на корабле.

Напомним, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря 2019 года. В результате ЧП два человека погибли, 14 пострадали. Корабль отправили на ремонт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ПожарАвианосец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры