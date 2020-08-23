Стала известна цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»
До 350 млн рублей необходимо на ремонт и восстановление после пожара российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Такую сумму назвал ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей», — цитирует Рахманова Газета.ru.
Отмечается при этом, что огонь не распространился на «что-то существенное» на корабле.
Напомним, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря 2019 года. В результате ЧП два человека погибли, 14 пострадали. Корабль отправили на ремонт.
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