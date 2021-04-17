СМИ назвали сроки испытаний российского ударного дрона «Сириус»
Работы по созданию первого опытного образца нового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» завершатся в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В том же году беспилотник выполнит первый полет и начнется программа его летных испытаний. Новый БПЛА массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов "Иноходец"», — добавил собеседник агентства.
Как отметил источник, общая масса боевой нагрузки БПЛА составит 300 килограммов. «Сириус» сможет нести управляемые авиаракеты класса «воздух-поверхность» массой до 100 килограммов и неуправляемые и корректируемые авиабомбы массой до 250 килограммов.
Разведывательно-ударный беспилотник «Сириус» — разработка высокотехнологичной группы компаний «Кронштадт». Полноразмерный макет БПЛА с предполагаемым вооружением продемонстрировали на выставке «Армия-2020» летом прошлого года.
По данным разработчика, «Сириус» получит взлетную массу до 2 тонн, размах крыла аппарата составит до 23 метров, а продолжительность полета — 20 часов. Заявленная максимальная высота полета БПЛА составляет 7 тысяч метров, крейсерская скорость беспилотника — 180 километров в час.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- СМИ назвали сроки испытаний российского ударного дрона «Сириус»
- В Ростуризме предложили вывозить россиян из Турции за 10 тысяч рублей
- Синоптик предрек затяжные дожди в Центральной России
- На Украине оценили потенциал армии в случае вооруженного конфликта с РФ
- Эксперт раскрыла признаки «развода» пациентов на ненужные анализы
- Восемь человек умерли во Франции после прививки препаратом AstraZeneca
- В Госдепе заявили о праве ответа на контрсанкции РФ
- Зеленский объяснил необходимость вступления Украины в НАТО
- «Национальный позор»: Байден оценил ситуацию с контролем над оружием в США
- Мировые знаменитости подписали обращение к Путину с просьбой о помощи Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru