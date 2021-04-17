СМИ назвали сроки испытаний российского ударного дрона «Сириус»

Работы по созданию первого опытного образца нового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» завершатся в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«В том же году беспилотник выполнит первый полет и начнется программа его летных испытаний. Новый БПЛА массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов "Иноходец"», — добавил собеседник агентства.

Как отметил источник, общая масса боевой нагрузки БПЛА составит 300 килограммов. «Сириус» сможет нести управляемые авиаракеты класса «воздух-поверхность» массой до 100 килограммов и неуправляемые и корректируемые авиабомбы массой до 250 килограммов.

Разведывательно-ударный беспилотник «Сириус» — разработка высокотехнологичной группы компаний «Кронштадт». Полноразмерный макет БПЛА с предполагаемым вооружением продемонстрировали на выставке «Армия-2020» летом прошлого года.

По данным разработчика, «Сириус» получит взлетную массу до 2 тонн, размах крыла аппарата составит до 23 метров, а продолжительность полета — 20 часов. Заявленная максимальная высота полета БПЛА составляет 7 тысяч метров, крейсерская скорость беспилотника — 180 километров в час.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ДроныВооружениеБеспилотники
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