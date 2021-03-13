СМИ раскрыли вооружение российского беспилотника «Гром»
Ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» сможет управлять роем из 10 ударных беспилотников «Молния». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как уточнил собеседник агентства, ранее дрон «Молния» носил наименование «Пиранья».
По данным разработчика «Грома» компании «Кронштадт», ударные возможности беспилотника связаны с наличием двух точек подвески под консолями крыльев и еще двух — внутри фюзеляжа. «Гром» сможет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на расстояние в 800 км при взлетной массе в 7 тонн.
Также ударный беспилотник будет доступно применение широкой гаммы вооружений, в частности, ракет «воздух-поверхность», авиационной управляемой ракеты «изделие 85», управляемых авиабомб КАБ-250 и КАБ-500.
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