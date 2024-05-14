СМИ: Назначение Белоусова главой Минобороны станет тревожным событием для Запада

Россия послала Украине и западным странам тревожный сигнал, предложив Андрея Белоусова на должность нового министра Минобороны, сообщает Berliner Zeitung.

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По данным немецкого издания, такой перестановкой Москва сделала ставку на адаптацию экономики к длительному конфликту и перевооружение. Российские власти не собираются сворачивать с намеченного пути.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Белоусова интересным и важным шагом.

Белоусов обозначил задачи, стоящие перед Министерством обороны РФ. По его словам, в России есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих — участников спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВадим Белоусов

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