СМИ: Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

Собеседник агентства утверждает, что командование группировкой «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал-полковник Александр Лапин возглавил группировку «Север».

Кроме того, ранее командовавший группировкой «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Академию им. Фрунзе, а на его место был назначен генерал-лейтенант Александр Санчик.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

