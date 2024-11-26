СМИ: Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

Минобороны РФ провело ротацию командующих группировками войск. Об этом со ссылкой на близкий к военному ведомству источник сообщает РБК.

Военкоры сообщили, что генерал Анашкин был снят с должности

Собеседник агентства утверждает, что командование группировкой «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал-полковник Александр Лапин возглавил группировку «Север».

Кроме того, ранее командовавший группировкой «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Академию им. Фрунзе, а на его место был назначен генерал-лейтенант Александр Санчик.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМинобороны РФВооруженные Силы РФ

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