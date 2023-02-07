СМИ: Минобороны предложило разрешить всем военным участвовать в миротворческих миссиях
Министерство обороны РФ подготовило законопроект, расширяющий категории военных, которые могут добровольно участвовать в миротворческих миссиях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, его подлинность подтвердил источник в правительстве.
Отмечается, что военное ведомство предлагает внести изменения в федеральный закон о порядке предоставления РФ военного и гражданского персонала «для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Сейчас добровольно участвовать в миротворческой миссии могут контрактники, которые прошли предварительную специальную подготовку.
Законопроект предлагает комплектовать военный персонал на добровольной основе военнослужащими, которыми также необходима предварительная подготовка. Под эту формулировку могут подпадать все военные Вооруженных сил РФ, в том числе срочники. Предполагается, что инициатива позволит расширить возможности России по привлечению военного персонала, участвующего в миротворческой деятельности».
В случае принятия законопроекта действие нормы распространят на правоотношения, возникшие с 15 августа прошлого года.
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