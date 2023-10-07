СМИ: Маскировка «Накидка» для российских танков может отражать ракеты Javelin
Специальное маскировочное покрытие «Накидка», применяемое для российских танков Т-90М «Прорыв-3» в специальной военной операции, показало способность отклонять снаряды американского противоракетного комплекса Javelin. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, эффективность покрытия увеличивается в комплексе с дымовыми и аэрозольными завесами.
«Накидка» состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается на боевые машины как чехол и снижает их заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Маскировка «Накидка» для российских танков может отражать ракеты Javelin
- РИА Новости: ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва
- DK: за нападением на Хрупаллу могла стоять СБУ
- Армия России отразила семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
- Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области
- Собянин: В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника
- Politico: Правительство Словакии прекратило военную помощь Украине
- Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал в Гранаде
- Участковых могут обязать вести профилактическую работу за дискредитацию армии
- В Испании запустили первую ракету, полностью построенную в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru