СМИ: Маскировка «Накидка» для российских танков может отражать ракеты Javelin

«Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, эффективность покрытия увеличивается в комплексе с дымовыми и аэрозольными завесами.

«Накидка» состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается на боевые машины как чехол и снижает их заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

