СМИ: Маскировка «Накидка» для российских танков может отражать ракеты Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка», применяемое для российских танков Т-90М «Прорыв-3» в специальной военной операции, показало способность отклонять снаряды американского противоракетного комплекса Javelin. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник сообщил о новой радиотепловой маскировке для российской военной техники

«Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, эффективность покрытия увеличивается в комплексе с дымовыми и аэрозольными завесами.

«Накидка» состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается на боевые машины как чехол и снижает их заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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