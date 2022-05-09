Китай провел учения около Тайваня
9 мая 202206:53
Китайские вооруженные силы провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань, сказано в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
Маневры состоялись в период с 6 по 8 мая. Их целью названо повышение боеспособности различных родов войск при совместных операциях.
Ранее Пекин выразил протест из-за прохода в Тайваньском проливе американского эсминца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru