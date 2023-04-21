СМИ: Германия планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Германия собирается в 2023 году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии, сообщает Funke со ссылкой на представителя Минобороны Германии.

По словам источника, об этих планах уже сообщили Польше и Словакии. При этом отмечается, что Германия поддерживает постоянный контакт со странами, чтобы в случае необходимости отреагировать на «изменение обстановки».

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Ранее, 18 апреля, сообщалось, что американскую систему противовоздушной обороны Patriot доставили на Украину. Отмечалось, что Берлин передал Киеву систему ПВО с ракетами. Также Украина получила от Германии 16 грузовых автомобилей Zetros.

До этого в американском военном ведомстве подтвердили, что украинские военные досрочно прошли курс обучения управлению системой противовоздушной обороны Patriot, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПВОСловакияПольшаГермания

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