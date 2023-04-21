СМИ: Германия планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Германия собирается в 2023 году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии, сообщает Funke со ссылкой на представителя Минобороны Германии.

По словам источника, об этих планах уже сообщили Польше и Словакии. При этом отмечается, что Германия поддерживает постоянный контакт со странами, чтобы в случае необходимости отреагировать на «изменение обстановки».