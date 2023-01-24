СМИ: Германия намерена 25 января одобрить поставки танков из Польши на Украину

«Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства в Украину», - пишет агентство.

Ранее правительство Германии получило заявку Польши на поставки танков Leopard 2 на Украину, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал немецкие власти как можно быстрее ответить на данный запрос, сообщает RT.

