СМИ: Германия намерена 25 января одобрить поставки танков из Польши на Украину
Власти Германии могут уже 25 января разрешить Польше передать Украине свои танки Leopard 2, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства в Украину», - пишет агентство.
Ранее правительство Германии получило заявку Польши на поставки танков Leopard 2 на Украину, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал немецкие власти как можно быстрее ответить на данный запрос, сообщает RT.
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