СМИ: Генерала Шестерова отправили под домашний арест
Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майора Владимира Шестерова суд отправил под домашний арест, сообщает «Коммерсант».
Газета ссылается на источник, знакомый с ходом расследования. Он будет находиться под домашним арестом в доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября. Ходатайствовать о такой мере пресечения следствие решило «с учетом состояния здоровья» генерал-майора.
Шестеров, которого задержали по делу о хищениях в парке «Патриот», имел в собственности земельный участок под Рузой Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru