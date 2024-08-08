СМИ: Генерала Шестерова отправили под домашний арест

Газета ссылается на источник, знакомый с ходом расследования. Он будет находиться под домашним арестом в доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября. Ходатайствовать о такой мере пресечения следствие решило «с учетом состояния здоровья» генерал-майора.

Шестеров, которого задержали по делу о хищениях в парке «Патриот», имел в собственности земельный участок под Рузой Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

