СМИ: Генерала Шестерова отправили под домашний арест

Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майора Владимира Шестерова суд отправил под домашний арест, сообщает «Коммерсант».

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Газета ссылается на источник, знакомый с ходом расследования. Он будет находиться под домашним арестом в доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября. Ходатайствовать о такой мере пресечения следствие решило «с учетом состояния здоровья» генерал-майора.

Шестеров, которого задержали по делу о хищениях в парке «Патриот», имел в собственности земельный участок под Рузой Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Минобороны РФРоссийская АрмияУголовное ДелоДомашний Арест

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