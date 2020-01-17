Медведев выделил 127 миллиардов на ледокол «Лидер»
Дмитрий Медведев перед отставкой правительства утвердил постановление, согласно которому 127,5 миллиарда рублей будут выделены из бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер». Сумма будет предоставлена в семилетний период, ввод ледокола в эксплуатацию намечен на 2027 год, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
Государственным заказчиком строительства является «Росатом».
Постановление было подписано 15 января – в день, когда Медведев объявил об уходе правительства в отставку.
В декабре прошлого года мощнейший в мире атомный ледокол «Арктика» завершил ходовые испытания, напоминают «Известия». Его мощность – 60 МВт. При этом заявленная мощность «Лидера» вдвое больше – 120 МВт.
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