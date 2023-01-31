СМИ: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны»

Британская газета Daily Mail сообщила, что ЧВК «Вагнер» якобы тайно разрабатывает дроны, способные работать роем.

Российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник

По информации издания, работы по созданию беспилотников ведутся на расположенной в Санкт-Петербурге «бот-ферме», утверждается, что используются китайские технологии.

В материале газеты также говорится, что разрабатываемые ЧВК «Вагнер» дроны будут оснащаться взрывчаткой и использоваться для ударов по военным целям и объектам критической инфраструктуры.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации создают способные бить по противнику в составе роя разведывательно-ударные коптеры для нужд специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"БеспилотникиДроны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры