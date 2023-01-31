СМИ: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны»

По информации издания, работы по созданию беспилотников ведутся на расположенной в Санкт-Петербурге «бот-ферме», утверждается, что используются китайские технологии.

В материале газеты также говорится, что разрабатываемые ЧВК «Вагнер» дроны будут оснащаться взрывчаткой и использоваться для ударов по военным целям и объектам критической инфраструктуры.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации создают способные бить по противнику в составе роя разведывательно-ударные коптеры для нужд специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

