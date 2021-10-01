СМИ: четыре российских боевых вертолёта отправили в Мали

Россия отправила в Мали четыре боевых вертолёта: два Ми-171Ш и два Ми-17В5, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства уточнил, что вертолёты, а также комплект вооружения и боеприпасов, были отправлены в африканскую страну в рамках заключённого контракта.

Ранее Белоруссия получила от России партию бронетранспортёров БТР-82А, которые поступят на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады.

