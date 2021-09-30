Белоруссия получила первую партию российских БТР-82А

Первая партия бронетранспортеров БТР-82А прибыла из России в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

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«На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод". Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, несколько единиц техники получат 72-й Окружной учебный центр и Военная академия Белоруссии.

Ожидается, что вторая партия российских бронетранспортеров прибудет в республику в ноябре.

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ФОто: stat.mil.ru
ТЕГИ:РоссияВоенная ТехникаБелоруссия
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