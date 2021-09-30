Белоруссия получила первую партию российских БТР-82А
Первая партия бронетранспортеров БТР-82А прибыла из России в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
«На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод". Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, несколько единиц техники получат 72-й Окружной учебный центр и Военная академия Белоруссии.
Ожидается, что вторая партия российских бронетранспортеров прибудет в республику в ноябре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Руководители кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» признаны виновными в оказании небезопасных услуг
- В Кремле оценили слова Берлускони о дефиците мировых лидеров
- В Женеве начались консультации России и США по стратегической стабильности
- Белоруссия получила первую партию российских БТР-82А
- Европа попросила у России больше угля из-за высоких цен на газ
- Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $1100 за 1 тысячу кубометров
- В Сочи воздушный шар с людьми рухнул в море
- Торговому центру «Авиапарк» грозит закрытие на 90 суток за нарушения антиковидных мер
- ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
- СМИ: Российские автошколы начнут обучать водителей на автомагистралях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru