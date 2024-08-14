СМИ: Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции

Два военных истребителя Mirage разбились во Франции в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает газета Est Republicain.

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По данным издания, инцидент произошёл на границе департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель.

Отмечается, что в настоящее время ведётся поиск пилотов. Число жертв и пострадавших солдат устанавливается.

Ранее Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра, двое пилотов успели катапультироваться, однако были травмированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакатастрофаИстребителиФранция

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