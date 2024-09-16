Путин увеличил штатную численность ВС России до 2 389 130 единиц

Уточняется, что среди них 1,5 млн военнослужащих. В прошлый раз президент увеличивал штатную численность ВС РФ в декабре 2023 года. Тогда она составила 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



