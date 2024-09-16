Путин увеличил штатную численность ВС России до 2 389 130 единиц
16 сентября 202414:32
Президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил (ВС) до 2 млн 389 тысяч человек, сообщили РИА Новости.
Уточняется, что среди них 1,5 млн военнослужащих. В прошлый раз президент увеличивал штатную численность ВС РФ в декабре 2023 года. Тогда она составила 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru