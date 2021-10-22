СМИ: Американский самолет-разведчик совершил полет над Корейским полуостровом
Самолет-разведчик военно-воздушных сил США RC-135W Rivet Joint пролетел от западного до восточного побережья Корейского полуострова в районе межкорейской границы. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на данные портала Flightradar24.
По мнению экспертов, самолет ВВС США наблюдал за военной активностью Северной Кореи после запуска южнокорейской ракеты-носителя, состоявшегося днем ранее.
Напомним, 19 октября стало известно, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже в Южной Корее заявили о запуске Пхеньяном баллистической ракеты.
Как отметили в МИД Северной Кореи, пуск баллистической ракеты с подводной лодки в КНДР был осуществлен «в целях национальной обороны».
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