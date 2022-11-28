«Смертельный номер»: В Крыму готовы к «фантастическим» нападениям Киева
Юрий Гемпель заявил НСН о готовности населения защищать свои интересы и территориальную целостность, несмотря на то, что заявления Киева о наступлении являются лишь мечтами.
Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.
Украина готовилась к проведению операции по захвату Крыма к 2023 году. Об этом пишет The Economist со ссылкой на экс-командующего украинских Воздушно-десантных войск (ВДВ) Михаила Забродского. Гемпель назвал подобные заявления популизмом.
«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
При этом, по его словам, в Крыму в любом случае готовы защищать свои интересы и территориальную целостность.
«Там в администрации президента недавно заявили, что ВСУ в скором времени будут у нас на территории республики Крым. Да, они могут быть у нас в качестве военнопленных, работу мы им найдем. У граждан республики патриотический подъем на высоком уровне, при необходимости каждый крымчанин готов защищать законные права и интересы, территориальную целостность РФ, но такой необходимости не возникнет», - рассказал собеседник НСН.
Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины до тех пор, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сложат оружие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Норвежского посла вызвали в МИД из-за задержания российских граждан
- Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
- В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений
- Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине
- Исследование: Новогодний стол обойдется россиянам на 20% дороже
- Китайские заводы начали останавливать производство из-за коронавируса
- Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку
- Медведев предрек скорый «развод» США с Евросоюзом
- СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда
- Норвегия выделит два миллиарда крон на закупку газа для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru