«Смертельный номер»: В Крыму готовы к «фантастическим» нападениям Киева

Юрий Гемпель заявил НСН о готовности населения защищать свои интересы и территориальную целостность, несмотря на то, что заявления Киева о наступлении являются лишь мечтами. 

Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.

Украина готовилась к проведению операции по захвату Крыма к 2023 году. Об этом пишет The Economist со ссылкой на экс-командующего украинских Воздушно-десантных войск (ВДВ) Михаила Забродского. Гемпель назвал подобные заявления популизмом.

В Крыму призвали продолжить удары по инфраструктуре Украины

«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.

При этом, по его словам, в Крыму в любом случае готовы защищать свои интересы и территориальную целостность.

«Там в администрации президента недавно заявили, что ВСУ в скором времени будут у нас на территории республики Крым. Да, они могут быть у нас в качестве военнопленных, работу мы им найдем. У граждан республики патриотический подъем на высоком уровне, при необходимости каждый крымчанин готов защищать законные права и интересы, территориальную целостность РФ, но такой необходимости не возникнет», - рассказал собеседник НСН.

Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины до тех пор, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сложат оружие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКрым
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