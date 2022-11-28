«Смертельный номер»: В Крыму готовы к «фантастическим» нападениям Киева

«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.



При этом, по его словам, в Крыму в любом случае готовы защищать свои интересы и территориальную целостность.

«Там в администрации президента недавно заявили, что ВСУ в скором времени будут у нас на территории республики Крым. Да, они могут быть у нас в качестве военнопленных, работу мы им найдем. У граждан республики патриотический подъем на высоком уровне, при необходимости каждый крымчанин готов защищать законные права и интересы, территориальную целостность РФ, но такой необходимости не возникнет», - рассказал собеседник НСН.

Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины до тех пор, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сложат оружие.

