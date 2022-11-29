Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты

По его словам, летом была достигнута договорённость с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, согласно которой, взамен передаваемых киеву БМП, Словакия получит от Берлина 15 боевых танков Leopard 2A4, а также запчасти и боеприпасы к ним.

«С радостью могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1», - написал министр обороны Словакии.

Ранее депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки, опасаясь ответной реакции со стороны России, пишут «Известия».