Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты

Словакия передала Украине 30 своих гусеничных боевых машин пехоты (БМП). Об этом в своих соцсетях написал глава военного ведомства республики Ярослав Надь.

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По его словам, летом была достигнута договорённость с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, согласно которой, взамен передаваемых киеву БМП, Словакия получит от Берлина 15 боевых танков Leopard 2A4, а также запчасти и боеприпасы к ним.

«С радостью могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1», - написал министр обороны Словакии.

Ранее депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки, опасаясь ответной реакции со стороны России, пишут «Известия».

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ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаСловакия
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