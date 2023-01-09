Скончался создатель ракет «Калибр» Камнев

В концерне «Алмаз-Антей» сообщили в понедельник о кончине его научного руководителя Павла Камнева.

Отмечается, что Камнев умер 9 января в возрасте 85 лет.

«Меч» Путина. Российские ракеты «Циркон» заставляют Запад бояться

По данными СМИ, Камнев возглавлял КБ «Новатор», в котором разрабатывались крылатые ракеты «Калибр», которыми сегодня оснащают российские корабли и подлодки.

Ранее китайские СМИ назвали ракеты «Циркон» «мечом» президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Крылатые РакетыРакеты Калибр
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