Скончался создатель ракет «Калибр» Камнев
9 января 202319:41
В концерне «Алмаз-Антей» сообщили в понедельник о кончине его научного руководителя Павла Камнева.
Отмечается, что Камнев умер 9 января в возрасте 85 лет.
По данными СМИ, Камнев возглавлял КБ «Новатор», в котором разрабатывались крылатые ракеты «Калибр», которыми сегодня оснащают российские корабли и подлодки.
Ранее китайские СМИ назвали ракеты «Циркон» «мечом» президента РФ Владимира Путина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru