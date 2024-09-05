СК РФ обвинил в получении особо крупной взятки двух полковников запаса

Главное военное следственное управление Следственного комитета объявило о предъявлении обвинения в получении взятки в особо крупном размере двум полковникам запаса министерства обороны России. Фигурантами уголовного дела стали бывшие сотрудники Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны — полковник запаса Андрей Чекмазов и его заместитель Дмитрий Фомин.

Кроме того, расследование ведется в отношении заместителя генерального директора компании «Оборонтест» Александра Сухарева (предполагаемого взяткодателя). Такая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства. Суд принял решение об аресте Чекмазова, Фомину определена мера пресечения в виде домашнего ареста.

СК РФ: Расследуется дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны

По данным следствия, сумма взятки составила около 8 миллионов рублей. Высокопоставленные офицеры получили их в качестве «отката» за покровительство и попустительство при принятии работ по двум государственным контрактам на опытно-конструкторские работы для нужд Минобороны. Они выполнялись в рамках гособороннзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», расследование данного уголовного дела поставлено на контроль в ГВСУ СК РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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