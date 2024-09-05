СК РФ обвинил в получении особо крупной взятки двух полковников запаса
Главное военное следственное управление Следственного комитета объявило о предъявлении обвинения в получении взятки в особо крупном размере двум полковникам запаса министерства обороны России. Фигурантами уголовного дела стали бывшие сотрудники Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны — полковник запаса Андрей Чекмазов и его заместитель Дмитрий Фомин.
Кроме того, расследование ведется в отношении заместителя генерального директора компании «Оборонтест» Александра Сухарева (предполагаемого взяткодателя). Такая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства. Суд принял решение об аресте Чекмазова, Фомину определена мера пресечения в виде домашнего ареста.
По данным следствия, сумма взятки составила около 8 миллионов рублей. Высокопоставленные офицеры получили их в качестве «отката» за покровительство и попустительство при принятии работ по двум государственным контрактам на опытно-конструкторские работы для нужд Минобороны. Они выполнялись в рамках гособороннзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», расследование данного уголовного дела поставлено на контроль в ГВСУ СК РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новая волна коронавируса выйдет на пик в конце сентября
- В Сбербанке спрогнозировали, что цены на жилье не изменятся до конца 2025 года
- Украине предрекли отключение света на 12-20 часов в сутки зимой
- СК РФ обвинил в получении особо крупной взятки двух полковников запаса
- Под Курском уничтожили штурмовую группу ВСУ
- Трое участников рухнули со второго этажа на квесте в Стерлитамаке
- Месси и Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч»
- Обыски прошли у исполняющего обязанности мэра Чернигова
- СМИ: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Житомире
- Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru