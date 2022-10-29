Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники

Системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки начались сегодня в 4:30 утра, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки беспилотников

При этом губернатор призвал граждан не распространять видео о работе ПВО в социальных сетях.

Он также сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили надводный беспилотник и беспилотный летательный аппарат в акватории Севастопольской бухты, передает Газета.ру.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПВОСевастополь
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