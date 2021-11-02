Индия и Китай могут стать первыми покупателями российских систем С-500

«Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», — рассказал Шугаев в интервью РБК.

Руководитель ФСВТС подчеркнул, что Индия — давний стратегический партнер РФ, и с этой страной заключен контракт на С-400, отмечает РИА ФАН. Как отметил Шугаев, в связи с этим интерес Нью-Дели к системам С-500 «абсолютно логичен».

Шугаев не назвал конкретных сроков поставки новейших систем на экспорт, подчеркнув, что это станет возможно после оснащения зенитными ракетными комплексами Вооруженных сил РФ.

Ранее директор ФСВТС рассказал, что портфель заказов на экспорт образцов российского вооружения превысил $52 млрд, напоминает RT.

