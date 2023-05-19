Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море

Силы Северного флота в составе до 15 кораблей и подлодок во главе с эсминцем «Адмирал Ушаков» вышли в Баренцево море на учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

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В учениях также принимают участие самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота.

В морских полигонах силы отработают поиск и уничтожение подлодки условного противника, противовоздушную оборону сил флота, и проведут учения по спасению бедствие в море личного состава.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ВМФ РФАдмирал Горшков

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