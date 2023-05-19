Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море
19 мая 202316:51
Силы Северного флота в составе до 15 кораблей и подлодок во главе с эсминцем «Адмирал Ушаков» вышли в Баренцево море на учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
В учениях также принимают участие самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота.
В морских полигонах силы отработают поиск и уничтожение подлодки условного противника, противовоздушную оборону сил флота, и проведут учения по спасению бедствие в море личного состава.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru