Подразделения группировки российских войск «Днепр» в течении последних суток предотвратили попытку Вооруженных сил Украины совершить высадку в районе острова Алёшкинский. Группа бойцов ВСУ ликвидирована возле населенного пункта Антоновка.

Такую информацию распространил представитель оперативных служб Херсонской области. Потери украинского десанта составили 30 военнослужащих и четыре лодки. В районе Антоновки ВСУ потеряли 10 военных погибшими, шестеро были ранены. Кроме того, подбиты три автомобиля.

По оценке военных экспертов, ВСУ могут попытаться начать наступление через Днепр, которое было сорвано после разрушения Каховской ГЭС в июне, на фоне получения от США ракет ATACMS. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», целью называется город Алёшки на левом берегу.

