Силы ПВО РФ сбили за день три ракеты «Точка-У» и семь беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны России уничтожили за четверг, 28 апреля три тактических ракеты «Точка-У», выпущенных вооруженными силами Украины в Харьковской области. Такие данные озвучил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Ракеты были сбиты в районе населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха. Ракетные войска ВС РФ также нанесли удар по пусковой установке «Точка-У» ВСУ. Кроме того, семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

По данным Конашенкова, авиация ВКС РФ за день поразила 76 военных объектов Украины, убито более 320 человек личного состава, уничтожено 35 единиц бронетехники и автомобилей. Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС применены по 38 военным объектам ВСУ.

Подтверждения из других официальных источников данной статистики не поступало.

